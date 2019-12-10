Президент Superjob возмутился зарплатами российских учителей

Федеральные новости 10.12.2019 11:38
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10.12.2019 11:38
Основатель и президент Superjob Алексей Захаров раскритиковал систему образования в России и уровень зарплаты учителей. Как сообщает ИА «Высота 102», сервис провел исследование, которое выявило уровень поддержки россиянами предложения Совета Федерации о введении единой системы оплаты труда учителей. В социологическом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Зарплаты учителей, работающих в разных регионах России, различаются в несколько раз. 59% россиян считают, что необходимо пересмотреть систему оплаты труда педагогов так, чтобы при одинаковой нагрузке не было разницы в заработной плате учителей в разных населенных пунктах страны.
Число сторонников инициативы растет с увеличением уровня дохода респондентов: 55% среди россиян с зарплатой менее 30000 руб. и 66% среди опрошенных с доходом более 80000 руб. в месяц. Мужчины одобряют предложение Совета Федерации активнее женщин (62 и 55% соответственно). Среди россиян старше 45 лет сторонников инициативы больше, чем среди более молодых граждан (64%).
Алексей Захаров, основатель и президент Superjob заявил следующее: «Кто экономит на школах, будет строить тюрьмы», — говорил Бисмарк. Недостойные зарплаты учителей — прямое следствие официальной государственной политики в области образования.
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» — документ совершенно не секретный. Но писали его, вне всякого сомнения, в секретных лабораториях Пентагона, разрабатывающих оружие массового поражения, способное навсегда уничтожить Россию, как сверхдержаву. Любой интересующийся легко найдёт документ, открыто опубликованный на официальном сайте правительства.
Посмотрите, пока не удалили. Впрочем, все редакции программы доступны в архивах правовых информационных систем.
Вот этот документ: http://static.government.ru/media/files/313b7NaNS3VbcW7qWYslEDbPCuKi6lC6.pdf
Читаем. Первая и главная цель государственной программы Развития образования — сохранение отстающих позиций Российских школьников во всех областях, связанных с образованием.
К 2025 году наши дети не должны подняться в мировом рейтинге читательской грамотности выше 25 места! Это официально поставленная цель.
В мировом рейтинге естественнонаучной грамотности российские дети не должны быть выше 30 (тридцатого!) места.
В мировом рейтинге математической грамотности мы не должны быть выше 22 (двадцать второго!) места.
Это редакция программы от 11.04.2019. После нашей активной критики в последние редакции программы внесены изменения. Убраны ссылки на конкретные международные образовательные рейтинги. Вместо этого появилась «хотелка» к 2023 году занять 10,5 (десятое с половиной место! Хотелось бы на этот пьедестал посмотреть). средневзвешенное место результате неких неназванных «международных исследований». А к 2024 году аж десятое место там же... Двадцатые — тридцатые места в конкретных рейтингах, неведомым образом объединённые, должны перевариться в десятое с половиной. Как говорится: «Ага, щас!»
Логично, что, ставя целью иметь неграмотное и необразованное в общей массе население, государство не обращает внимания на зарплаты учителей. То, что испортит или не доделает полуголодный учитель младших классов, уже никто и никогда не поправит. Ни в средней школе, ни в вузе. Хотя… Есть же тюрьмы...
Зато на закупки иностранной валюты (сюрприз, на наши деньги финансируется образование в США) федеральный бюджет в России в 2018 году потратил в разы больше, чем на финансирование образования в России. 2019 год вряд ли будет сильно отличаться...».
Напомним, волгоградский писатель Борис Екимов также поднимал острую проблему нищенской зарплаты сельских учителей и оттока молодых педагогов в столицу. Об этом он рассказал президенту Владимиру Путину на совете по русскому языку. В спор с писателем вступила министр просвещения Ольга Васильева, которая далеко не во всем согласилась с Борисом Екимовым.
Фото сайта администрации Волгоградской области.
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