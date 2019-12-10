Президент Superjob возмутился зарплатами российских учителей





Основатель и президент Superjob Алексей Захаров раскритиковал систему образования в России и уровень зарплаты учителей. Как сообщает ИА «Высота 102», сервис провел исследование, которое выявило уровень поддержки россиянами предложения Совета Федерации о введении единой системы оплаты труда учителей. В социологическом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Зарплаты учителей, работающих в разных регионах России, различаются в несколько раз. 59% россиян считают, что необходимо пересмотреть систему оплаты труда педагогов так, чтобы при одинаковой нагрузке не было разницы в заработной плате учителей в разных населенных пунктах страны.

Число сторонников инициативы растет с увеличением уровня дохода респондентов: 55% среди россиян с зарплатой менее 30000 руб. и 66% среди опрошенных с доходом более 80000 руб. в месяц. Мужчины одобряют предложение Совета Федерации активнее женщин (62 и 55% соответственно). Среди россиян старше 45 лет сторонников инициативы больше, чем среди более молодых граждан (64%).

Алексей Захаров, основатель и президент Superjob заявил следующее: «Кто экономит на школах, будет строить тюрьмы», — говорил Бисмарк. Недостойные зарплаты учителей — прямое следствие официальной государственной политики в области образования.

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» — документ совершенно не секретный. Но писали его, вне всякого сомнения, в секретных лабораториях Пентагона, разрабатывающих оружие массового поражения, способное навсегда уничтожить Россию, как сверхдержаву. Любой интересующийся легко найдёт документ , открыто опубликованный на официальном сайте правительства.

Посмотрите, пока не удалили. Впрочем, все редакции программы доступны в архивах правовых информационных систем.

Вот этот документ: http://static.government.ru/media/files/313b7NaNS3VbcW7qWYslEDbPCuKi6lC6.pdf

Читаем. Первая и главная цель государственной программы Развития образования — сохранение отстающих позиций Российских школьников во всех областях, связанных с образованием.

К 2025 году наши дети не должны подняться в мировом рейтинге читательской грамотности выше 25 места! Это официально поставленная цель.

В мировом рейтинге естественнонаучной грамотности российские дети не должны быть выше 30 (тридцатого!) места.

В мировом рейтинге математической грамотности мы не должны быть выше 22 (двадцать второго!) места.

Это редакция программы от 11.04.2019. После нашей активной критики в последние редакции программы внесены изменения. Убраны ссылки на конкретные международные образовательные рейтинги. Вместо этого появилась «хотелка» к 2023 году занять 10,5 (десятое с половиной место! Хотелось бы на этот пьедестал посмотреть). средневзвешенное место результате неких неназванных «международных исследований». А к 2024 году аж десятое место там же... Двадцатые — тридцатые места в конкретных рейтингах, неведомым образом объединённые, должны перевариться в десятое с половиной. Как говорится: «Ага, щас!»

Логично, что, ставя целью иметь неграмотное и необразованное в общей массе население, государство не обращает внимания на зарплаты учителей. То, что испортит или не доделает полуголодный учитель младших классов, уже никто и никогда не поправит. Ни в средней школе, ни в вузе. Хотя… Есть же тюрьмы...

Зато на закупки иностранной валюты (сюрприз, на наши деньги финансируется образование в США) федеральный бюджет в России в 2018 году потратил в разы больше, чем на финансирование образования в России. 2019 год вряд ли будет сильно отличаться...».

Напомним, волгоградский писатель Борис Екимов также поднимал острую проблему нищенской зарплаты сельских учителей и оттока молодых педагогов в столицу. Об этом он рассказал президенту Владимиру Путину на совете по русскому языку. В спор с писателем вступила министр просвещения Ольга Васильева, которая далеко не во всем согласилась с Борисом Екимовым.

Фото сайта администрации Волгоградской области.



