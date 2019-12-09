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Абоненты «Ростелекома» получили допуск к книгам «ЛитРес»

Телеком 09.12.2019 12:57 Реклама
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09.12.2019 12:57 Реклама


«Ростелеком» запускает для своих клиентов новую услугу «Ростелеком. Книги» с доступом к «ЛитРес», крупнейшему сервису электронных и аудиокниг в России и странах СНГ. Каталог насчитывает более 150 000 электронных книг. При первом подключении «Ростелеком» и «ЛитРес» дарят пользователю 14 дней бесплатного доступа, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора.
В сервисе представлены книги разных жанров, современная литература и классика, популярные произведения отечественных и зарубежных авторов. Стоимость базовой подписки составит 199 рублей в месяц — целая библиотека по цене одной книги. Также абонентам «Ростелекома» сервис «ЛитРес» дает скидку 20% на любые книги, которые не вошли в каталог.
Кроме богатой коллекции и выгодной цены, сервис имеет ряд преимуществ: читать можно всей семьей — один аккаунт могут использовать до пяти человек с разных устройств, новинки появляются быстрее, чем отпечатанный тираж попадет в книжный магазин, не придется тратить время на поиск и скачивание книг с разных сайтов — легальный контент в хорошем качестве всегда под рукой. 
Пользоваться библиотекой можно на сайте или в мобильном приложении «ЛитРес» «Читай!», которое доступно на устройствах с операционной системой iOS или Android и имеет удобный функционал. Все настройки можно менять под себя: выбрать фон, размер шрифта, яркость экрана, а также делать заметки и закладки во время чтения. Книги можно загрузить и читать в приложении без подключения к интернету.
Приложение синхронизируется на разных устройствах, любую книгу можно начать читать на смартфоне и продолжить с того же места на планшете.
Четыре простых шага к подключению услуги в едином личном кабинете:
• зайти в личный кабинет «Ростелекома»;
• выбрать опцию «Ростелеком. Книги» и нажать «Подключить»;
• авторизоваться или зарегистрироваться на сайте сервиса «ЛитРес», указав номер телефона или адрес электронной почты.
Подробная информация о сервисе и тарифах по ссылке: https://www.rt.ru/books .

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