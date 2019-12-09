Экономика

Не нашлось покупателей на недостроенный универмаг "Диамант" в Волжском

Экономика 09.12.2019 12:40
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09.12.2019 12:40


Несостоявшимися признаны торги недостроенного универсама-универмага "Диамант", расположенного на ул. Мира, 107а в Волжском. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на аукционную документацию, продавался недострой и земельный участок площадью 8 268 кв.м. Первоначальная цена лота была установлена в размере 23 миллиона 107 тысяч 549 рублей. Снизить эту сумму даже не пытались: торги признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок на участие.
Напомним, ранее "Высота 102" сообщала, что Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Волгоградской области, в соответствии с которым ООО "Диамант Девелопмент Групп-Холдинг" обязан оградить недостроенное здание универмага по ул. Мира, 107а. Иск подавала администрация города после трагический гибели подростка на другом недостроенном объекте компании, расположенном на улице 40 лет Победы. Тогда суд обязал "Диамант Девелопмент Групп-Холдинг" в течение месяца со дня вступления решения в законную силу установить сплошное ограждение незавершенного строительством здания универсама-универмага. К группе компаний "Диамант", напомним, имел отношение бывший депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Михеев, который находится в федеральном розыске.
Согласно информации о проведении торгов, недострой и участок земли продается в рамках дела о банкротстве ООО "Свинг Порт". Каким образом эта организация приобрела недострой, неизвестно. В Едином государственном реестре юридических лиц указано, что ООО "Свинг Порт" специализируется на аренде и управлении нежилым недвижимым имуществом, оказывает посреднические услуги при купле-продаже различной недвижимости. В настоящее время организация находится в стадии ликвидации. Учредителем ООО является Елена Буянова.

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