



Несостоявшимися признаны торги недостроенного универсама-универмага "Диамант", расположенного на ул. Мира, 107а в Волжском. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на аукционную документацию, продавался недострой и земельный участок площадью 8 268 кв.м. Первоначальная цена лота была установлена в размере 23 миллиона 107 тысяч 549 рублей. Снизить эту сумму даже не пытались: торги признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок на участие.

Напомним, ранее "Высота 102" сообщала, что Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Волгоградской области, в соответствии с которым ООО "Диамант Девелопмент Групп-Холдинг" обязан оградить недостроенное здание универмага по ул. Мира, 107а . Иск подавала администрация города после трагический гибели подростка на другом недостроенном объекте компании, расположенном на улице 40 лет Победы. Тогда суд обязал "Диамант Девелопмент Групп-Холдинг" в течение месяца со дня вступления решения в законную силу установить сплошное ограждение незавершенного строительством здания универсама-универмага. К группе компаний "Диамант", напомним, имел отношение бывший депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Михеев, который находится в федеральном розыске.

Согласно информации о проведении торгов, недострой и участок земли продается в рамках дела о банкротстве ООО "Свинг Порт". Каким образом эта организация приобрела недострой, неизвестно. В Едином государственном реестре юридических лиц указано, что ООО "Свинг Порт" специализируется на аренде и управлении нежилым недвижимым имуществом, оказывает посреднические услуги при купле-продаже различной недвижимости. В настоящее время организация находится в стадии ликвидации. Учредителем ООО является Елена Буянова.



