Экономика 09.12.2019 12:40
5624 1
09.12.2019 12:40
Несостоявшимися признаны торги недостроенного универсама-универмага "Диамант", расположенного на ул. Мира, 107а в Волжском. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на аукционную документацию, продавался недострой и земельный участок площадью 8 268 кв.м. Первоначальная цена лота была установлена в размере 23 миллиона 107 тысяч 549 рублей. Снизить эту сумму даже не пытались: торги признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок на участие.
Напомним, ранее "Высота 102" сообщала, что Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Волгоградской области, в соответствии с которым ООО "Диамант Девелопмент Групп-Холдинг" обязан оградить недостроенное здание универмага по ул. Мира, 107а. Иск подавала администрация города после трагический гибели подростка на другом недостроенном объекте компании, расположенном на улице 40 лет Победы. Тогда суд обязал "Диамант Девелопмент Групп-Холдинг" в течение месяца со дня вступления решения в законную силу установить сплошное ограждение незавершенного строительством здания универсама-универмага. К группе компаний "Диамант", напомним, имел отношение бывший депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Михеев, который находится в федеральном розыске.
Согласно информации о проведении торгов, недострой и участок земли продается в рамках дела о банкротстве ООО "Свинг Порт". Каким образом эта организация приобрела недострой, неизвестно. В Едином государственном реестре юридических лиц указано, что ООО "Свинг Порт" специализируется на аренде и управлении нежилым недвижимым имуществом, оказывает посреднические услуги при купле-продаже различной недвижимости. В настоящее время организация находится в стадии ликвидации. Учредителем ООО является Елена Буянова.
Реклама
Фонды акций ВТБ по итогам ноября стали самыми доходными за год09.12.2019 16:47
«Открытие Брокер» открыл доступ владельцам ИИС к иностранным ценным бумагам09.12.2019 14:38
В Волгограде перед офисом депутата-единоросса выстраивается очередь из кредиторов09.12.2019 13:00
«Красный Октябрь» перевыполнил ноябрьский план по производству жидкой стали09.12.2019 10:23
Обманутые дольщики Волгограда устроили пикет у администрации президента в Москве06.12.2019 16:33
Сбербанк присоединится к налоговому мониторингу06.12.2019 16:08
Новый дом в ЖК «Гранд Авеню»: не такой, как все06.12.2019 09:00
«Волгоградэнергосбыт» предлагает оплачивать квитанции вместо Почты РФ в банках, интернете и мобильных сервисах06.12.2019 07:27
Клиенты Сбербанка могут выиграть 100 000 бонусов СПАСИБО, расплачиваясь картой Mastercard по Apple Pay05.12.2019 19:11
Репетиторов и парикмахеров Волгоградской области возьмут на налог05.12.2019 17:19
Опоздавшим с уплатой налогов жителям Волгоградской области «включили счетчик»05.12.2019 16:45
Сформирована программа форума «Территория бизнеса – территория жизни» в Волгограде05.12.2019 15:42
Россельхозбанк предлагает новогодние ставки на потребительские кредиты05.12.2019 12:54
Завершено банкротство на волгоградском предприятии концерна "Тракторные заводы"05.12.2019 11:01
Стать клиентом «Открытие Брокер» можно в мобильном приложении04.12.2019 13:36
Реклама