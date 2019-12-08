Происшествия

По Волгограду шныряют мошенники с шубами

Происшествия 08.12.2019 19:03
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08.12.2019 19:03


О том, что в Волгограде участились появления на публике лиц цыганской национальности, которые предлагают купить шубы и при этом норовят обмануть, сообщают очевидцы в соцсетях. Несколько звонков от жителей поступили и в редакцию ИА «Высота 102». У правоохранителей на сегодняшний день есть информация как минимум об одном случае, когда 70-ти тысяч рублей лишилась пожилая жительница Кировского района, к которой домой заявились двое «знойных» мужчин, предложивших купить шубу. Продавцы мехового изделия так заговорили пенсионерку, что она не заметила, как лишилась денег.

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