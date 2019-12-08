



В Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области поступило уголовное дело по обвинению водителя самосвала в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе районного суда. Максимальное наказание, которое грозит мужчине за смерть многодетной матери, жительницы Средней Ахтубы – до пяти лет лишения свободы.

Напомним, это резонансное происшествие случилось в начале марта текущего года в Средней Ахтубе на улице Кавказской. Груженый землей и мусором самосвал “Shacman” не осилил подъем, покатился назад и опрокинулся на правую обочину, где в это время шла женщина. Силы удара грузовика хватило на то, чтобы в буквальном смысле срезать и две стальные опоры газовой трубы. Светлана Бородина, которая работала в детском саду и воспитывала своих троих детей, погибла на месте. После случившегося жители снова стали требовать от местных чиновников закрыть дорогу, где уже случались подобные происшествия, для движения грузовиков.

Как показало расследование трагедии, причиной ДТП стала неисправная тормозная система грузовика.



