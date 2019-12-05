Экономика

Клиенты Сбербанка могут выиграть 100 000 бонусов СПАСИБО, расплачиваясь картой Mastercard по Apple Pay

Экономика 05.12.2019 19:11 Новости компаний
829 0
05.12.2019 19:11 Новости компаний


Сбербанк сообщает о старте предновогодней акции «До 100 000 СПАСИБО с Apple Pay® по картам Mastercard Сбербанка», которая будет проходить в течение четырех недель, с 02 по 31 декабря 2019 года. 
 Для того, чтобы принять участие в акции, клиенту необходимо быть пользователем бонусной программы «Спасибо от Сбербанка», зарегистрироваться на сайте Акции и совершать минимум одну покупку в неделю на сумму от 1000 рублей, оплачивая ее картой Mastercard Сбербанка с помощью Apple Pay.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, каждую неделю 1000 участникам, выбранным среди выполнивших условия акции, будет начисляться 1000 дополнительных бонусов СПАСИБО. Участники, выполняющие условия акции на протяжении всех четырех недель ее действия, получат шанс выиграть 100 000 бонусов СПАСИБО, акцией предусмотрено 50 подобных призов.
Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка: «Уверен, что эта акция станет одной из самых популярных, ведь для многих наших клиентов оплата покупок с помощью iPhone или Apple Watch с привязанной к ним картой Mastercard стала нормой жизни».
Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка»: «Традиционно к Новому году у нас проходит множество акций, когда мы даем возможность получить очень значительные суммы в виде бонусов СПАСИБО. Уверен, что это отличный подарок для любого нашего клиента и возможность поднять себе настроение в преддверии самого замечательно праздника в году». 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Экономика
05.12.2019 17:19
Экономика 05.12.2019 17:19
751 4 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.12.2019 16:45
Экономика 05.12.2019 16:45
626 2 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.12.2019 15:42
Экономика 05.12.2019 15:42
257 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.12.2019 12:54
Экономика 05.12.2019 12:54
861 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.12.2019 11:01
Экономика 05.12.2019 11:01
1488 14 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.12.2019 13:36
Экономика 04.12.2019 13:36
1239 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.12.2019 12:28
Экономика 04.12.2019 12:28
15471 33 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.12.2019 11:42
Экономика 04.12.2019 11:42
884 21 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.12.2019 18:01
Экономика 02.12.2019 18:01
2513 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.12.2019 15:07
Экономика 02.12.2019 15:07
781 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.12.2019 14:12
Экономика 02.12.2019 14:12
321 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.12.2019 14:09
Экономика 02.12.2019 14:09
1468 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.12.2019 13:42
Экономика 02.12.2019 13:42
4310 6 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.12.2019 12:07
Экономика 02.12.2019 12:07
573 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.12.2019 11:15
Экономика 02.12.2019 11:15
813 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:47
Начальник УФСБ по Волгоградской области уезжает из региона на работу в МосквуСмотреть фотографии
17:30
Депутат-единоросс Волгоградской гордумы остался без работыСмотреть фотографии
17:08
Лидер КПРФ в Волгоградской области прокомментировала лишение партбилета депутата КравченкоСмотреть фотографии
16:26
В массовой гибели рыбы в Волгограде подозревают овощеводаСмотреть фотографии
16:04
Суд признал реальность угроз в письмах газовиков населению Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:29
В Москве престижную награду за проект «Котельниково-земля героев» вручили команде Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:12
Шире круг: к делу о сносе «Соснового бора» привлекут прокуратуру ВолгоградаСмотреть фотографии
14:52
В Волгоградской области полицейские спасли жителя Ямало-Ненецкого округаСмотреть фотографии
14:10
Путину рассказали, как волгоградские учителя собирают деньги на ремонт школ и занавески (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:54
Россельхозбанк предлагает новогодние ставки на потребительские кредитыСмотреть фотографии
11:46
В Волгограде авиакомпания «Победа» за скупость дважды заплатит пассажиркеСмотреть фотографии
11:45
Адыгея перегнала Волгоградскую область по доходам населенияСмотреть фотографии
10:23
В Волгограде в хищении 200 бюджетных миллионов подозревают «группу товарищей» Смотреть фотографии
10:06
Брат советника губернатора Волгоградской области получил премию правительства РФСмотреть фотографии
09:28
В Горпитомнике Волгограда вскрыли бардак с лекарствами для животныхСмотреть фотографии
08:21
В Волгоградской области обнаружили зараженный АЧС автомобильСмотреть фотографии
19:35
В Волгограде подсчитали количество заснеженных дворовСмотреть фотографии
19:26
В Волгоградской области не теряют надежды найти пропавшего год назад рыбакаСмотреть фотографии
18:07
Писатель Борис Екимов: о дефиците учителей в Волгоградской области, скудных зарплатах и оптимизации Смотреть фотографии
17:59
Обвинила во всем тяжком: пожилая волгоградка подозревается в ложном доносе на зятяСмотреть фотографии
17:10
В Волгограде у алиментщика арестовали BMW с «красивыми» номерамиСмотреть фотографии
16:13
«Хожу дома в зимних сапогах»: жители аварийного дома в Волгограде платят за ледяные батареиСмотреть фотографии
15:38
АО «КАУСТИК» представил жителям Светлого Яра проект улучшения экологической ситуации на прудах-накопителяхСмотреть фотографии
14:37
В Волгоградской области директора школы мошенники «развели» на банкетСмотреть фотографии
14:34
В Волгограде ресторан «Мясо & рыба» избежал крупного штрафаСмотреть фотографии
13:36
Стать клиентом «Открытие Брокер» можно в мобильном приложенииСмотреть фотографии
13:36
Волгоградским УК из-за ленивых дворников пригрозили штрафамиСмотреть фотографии
13:10
В Волгоградской области рассылают поддельные постановления Роспотребнадзора о штрафахСмотреть фотографии
12:28
Главный финансист Волгоградской области заявил о профицитности всей экономики регионаСмотреть фотографии
11:35
Михаил Казиник обнял музыкой юных волгоградцев из детдомов и приемных семей при поддержке СбербанкаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 