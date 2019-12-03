Расследования

В Волгоградской области прораба осудили за обман с трудоустройством рабочих в Южной Корее

Расследования 03.12.2019 15:57
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03.12.2019 15:57


Житель Волжского Олег Ким осужден на 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за мошенничество с причинением значительного ущерба. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 47-летний Ким ранее уже был судим. 
Следствием и судом установлено, что в сентябре 2018 года он работал прорабом. Ким распространил сведения о наборе бригады строителей для трудоустройства в Южной Корее. Обещая высокую зарплату, злоумышленник требовал от обратившихся копии документов и денежные средства на оформление трудовых договоров. Таким способом ему удалось получить от 15 потерпевших более 140 тысяч рублей. Однако своих обязательств по трудоустройству Ким не исполнил, распорядившись полученными деньгами по своему усмотрению.
Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г.Волжскому. Вину фигурант уголовного дела полностью признал. Приговор вступил в законную силу.

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