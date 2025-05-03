Полицейские побывали в гостях у фронтовика Ивана Тимощенко в Камышине





В Волгоградской области накануне 80-летия Великой Победы полицейские побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны, подполковника милиции в отставке Ивана Степановича Тимощенко.

Как сообщает ИА «Высота 102», с этой целью Камышин посетил заместитель начальника Главного управления МВД России по Волгоградской области генерал-майор полиции Вадим Леншин. Поздравить фронтовика также приехал начальник МО МВД «Камышинский» полковник полиции Сергей Батырев.

Встреча прошла в неформальной обстановке за чаепитием. Иван Степанович, прослуживший в органах внутренних дел более 45 лет, вспоминал тяжелые для страны военные годы и то, как 17-летним юношей в 1944 году отправился на фронт.

– Иван Тимошенко был призван в ряды Красной Армии. Воевать довелось ему на территории Западной Украины, освобождая нашу Родину от фашистских завоевателей. За боевые заслуги он награжден орденом «За победу над Германией», медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу». После 13 лет службы в рядах Красной Армии, в 1957 году Иван Степанович перешел на службу в органы внутренних дел, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Иван Степанович, несмотря на почтенный возраст – 97 лет – продолжает активно заниматься общественной работой.