Чихуахуа и пудели устроили показ мод в ЦПКиО Волгограда





Сегодня, 3 мая, в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда прошла крупная выставка собак. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу парка, в мероприятии приняли участие более 500 четвероногих.





Сегодня у главной сцены в парке можно было увидеть множество самых разнообразных парод: чихуахуа, пуделей, швейцарских овчарок, алабаев и многих других. Профессиональные жюри оценивали питомцев в соответствии со стандартом 72 породы. Специалисты обращали внимание на внешние данные и поведение животного в процессе соревнования.





После стартовали конкурсы в номинациях «Лучший щенок», «Лучший юниор» и других. Главными «звездами» мероприятия стали восточно-европейская овчарка и королевский пудель - их жюри оценили выше всех и присудили звание «Лучшие собаки выставки». По завершении мероприятия каждый четвероногий получил приятные призы от организаторов.





Фото: ЦПКиО Волгограда