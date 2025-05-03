На севере Волгограда пьяный водитель устроил ДТП с тремя пострадавшими





В Тракторозаводском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, авария произошла 3 мая на улице Дундича.





По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля Daewoo в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «‎Лада Веста».

В результате столкновения пострадали виновник аварии, 61-летняя и 12-летний пассажиры «‎Лады».

Видео: Жесть Волгограда / t.me