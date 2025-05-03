Волгоградцам напомнили правила начисления платы за полив огородов





Госжилнадзор Волгоградской области напомнил жителям региона, как начисляется плата в поливной сезон собственникам частных домов. В ведомстве отметили, что сезонный порядок начисления действует с апреля по октябрь включительно.

Так, согласно действующему законодательству, если домовладение не оборудовано индивидуальным прибором учета, то потребитель вносит плату за коммунальные услуги и потребленные при использовании земельного участка, исходя из установленных нормативов потребления.

– Расчет размера платы за коммунальную услугу в таком случае осуществляется с даты, указанной в договоре о предоставлении коммунальных услуг, в заявлении о начале потребления коммунальной услуги в случае отсутствия индивидуального прибора учета, либо с даты, указанной в акте выявления факта отсутствия индивидуального прибора учета и о потреблении им коммунальной услуги. Такой акт составляется исполнителем в присутствии потребителя и не менее чем двух незаинтересованных лиц. Исполнитель обязан указать возражения и не вправе препятствовать потребителю в привлечении к участию в проверке других незаинтересованных лиц, сведения о которых должны быть включены в акт, – пояснили в Госжилнадзоре.

В случае, если полив не производился и собственник может предоставить соответствующий акт, начисление платы за услугу не производится.

В ведомстве обращают внимание, что поливная площадь земельного участка принимается как разница между общей и суммарной площадью земельного участка, занятой под застройку жилищно-хозяйственными объектами.