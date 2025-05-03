Репетиция парада Победы пройдет в Волгограде 3 мая





В Центральном районе Волгограда вечером 3 мая пройдет репетиция парада Победы. Как сообщает ИА «Высота 102», на площадь Павших Борцов, чеканя шаг, в 19.00 выйдут расчеты Волгоградского военного гарнизона, различных силовых ведомств и профильных учебных учреждений, а также совсем юные кадеты.

Напомним, что в связи с проведением репетиции в центре Волгограда ряд улиц сегодня стали пешеходными. Так, до 22.00 запрещены остановка и стоянка транспортных средств по четной стороне ул. Краснознаменской – от ул. Мира до Коммунистической, на ул. Коммунистической – от ул. Краснознаменской до Порт-Саида, на Мира – от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской.

Кроме того, в связи с перекрытием перечисленных дорог автобусы №№ 6, 21, 88 и 89э до 22.00 сегодня следуют к железнодорожному вокзалу по измененному маршруту – через Порт-Саида и Коммунистическую.

Парад Победы пройдет в Волгограде 9 Мая. По традиции, торжественная церемония начнется в 10.00.

На время проведения репетиций и самого парада в центре Волгограда введены повышенные меры безопасности.