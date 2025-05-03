Вспыхнувшую кровлю жилого дома потушили в Волгограде

В Советском районе Волгограда сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на кровле пятиэтажного жилого дома. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МЧС, площадь пожара составила 80 квадратных метров.
Напомним, возгорание произошло в многоквартирном доме №17 по улице Даугавская.
- В 16:26 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Советском районе. Пожарные подразделения 4-й ПСЧ ликвидировали горение в 16:45. Погибших и пострадавших нет, - сообшили в ГУ МЧС России по региону.
Причина пожара устанавливается.
Скриншот Жесть Волгограда / t.me