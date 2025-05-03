Общество

Нулевая продольная в Волгограде 4 мая станет пешеходной

Общество 03.05.2025 13:25
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03.05.2025 13:25


В Волгограде 4 мая с 07.00 до 13.00 будет действовать запрет на движение транспорта по Нулевой продольной магистрали. Как сообщает ИА «Высота 102», пешеходный режим вводятся в связи с проведением легкоатлетического забега. 

Как уточнили в администрации Волгограда, ограничения 4 мая будут действовать на участках от ул. Комсомольской до ул. Маршала Крылова, от ул. 7-й Гвардейской и от ул. Советской до Набережной им. 62-й Армии, а также от ул. Землянского и от проспекта им. В.И. Ленина до Нулевой продольной магистрали.

Напомним, что сегодня, 3 мая, в Центральном районе Волгограда автобусные маршруты №№ 6, 21, 88 и 89э в связи с проведением массовых мероприятий следуют  к железнодорожному вокзалу через улицы Порт-Саида и Коммунистическую. С 7.00 до 22.00 сегодня отменены остановка и стоянка транспортных средств по четной стороне ул. Краснознаменской в границах улиц Мира и Коммунистической, а также ул. Коммунистической в границах улиц Краснознаменской и Порт-Саида. Пешеходными сегодня стали улица Мира (от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской) и прилегающие к ул. Мира участки уличной сети.

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