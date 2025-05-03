700 музыкантов одновременно исполнили на Мамаевом кургане «Священную войну»





В Волгограде сегодня, 3 мая, на главной высоте России собрались десятки музыкантов, приехавших в город-герой для участия в финале Всероссийского фестиваля духовых оркестров «Кубок Сталинграда». Во время торжественного мероприятия на Мамаевом кургане участники конкурса одновременно исполнили композицию «Священная война» Александра Александрова.





Сводный оркестр в количестве 700 человек также исполнил «День Победы» Давида Тухманова, «Поклонимся великим тем годам» Александры Пахмутовой и другие легендарные композиции.

Сегодня же, 3 мая, у подножия Мамаева кургана в Волгограде дали старт областной эстафете культуры, посвящённой юбилею Великой Победы. Она пройдет по всем муниципальным образованиям Волгоградской области и завершится в городе-герое Волгограде в конце ноября 2025 года.

Видео: администрация Урюпинска