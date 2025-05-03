В Волгограде три фейерверка и салют прогремят 9 мая





В Волгограде 9 мая жители и гости города смогут насладиться тремя фейерверками и салютом в честь Дня Победы. Как сообщает V102.RU, красочные мероприятия пройдут в трех разных уголках города.

Первый фейерверк состоится над Центральной набережной в 22:00 после концерта «Хора Турецкого», который будет исполнять песни военных лет. Также на набережной в этот день произведут артиллерийский салют.

Второй также можно будет увидеть в это же время на Мамаевом кургане после окончания шоу «‎Свет Великой Победы».

Третий фейерверк пройдет в Красноармейском районе на бульваре Энгельса в то же время, что и все предыдущие.