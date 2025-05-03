Волгоградским дачникам грозит срок за выращивание кактусов и грибов





Некоторые растения и грибы на дачных участках могут стать причиной для тюремного срока. Как сообщил «Ленте.ру‎» председатель Роскачества Игорь Поздняков, в список запрещенных растений входят несколько десятков видов кактусов, грибов и других растений.

Так, запрещены для выращивания мак, шалфей предсказателей, кактусы с мескалином, коки и гармалы, а также грибы, содержащие психоактивные вещества. Вырастить на дачном участке от 20 плодовых тел грибов с псилоцибином уже считается крупным размером, от 200 — особо крупным.

За выращивание подобных запрещенных культур в крупном или особо крупном размере предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей, обязательные работы, а в крайних случаях — до восьми лет лишения свободы.