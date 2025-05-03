Общество

«На поиски сюжетов может уйти не один год»: фотограф показал красоту волгоградского края

Общество 03.05.2025 18:16
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03.05.2025 18:16


Снимки волгоградского фотографа Дмитрия Сохина кажутся живыми. В них чувствуется запах цветущей сейчас степи, слышатся звуки затесавшегося в меловых горах ветра и тишина, окутавшая степь в розовом закате. О создании таких кадров и способах «оживить» классический пейзаж – в материале ИА «Высота 102».


Конкретного, еще не снятого, но уже материализованного в голове сюжета, волгоградец может ждать несколько лет.

- Я фотограф-любитель, и по идее выезды на природу должны восприниматься мной как отдых. Но чем больше вникаю в предмет, тем больше все это становится похоже на работу, - делится впечатлениями Дмитрий. – Иногда несколько лет уходит на то, чтобы поймать тот или иной сюжет. Зимой я снимаю редко. Голая вымерзшая степь - зрелище на любителя. А вот весна и лето - самые живописные сезоны в плане пейзажа. Правда, наш климат очень неустойчив и капризен. То цветы дождь обобьет, то заморозки, то ранняя весна, а у тебя отпуск позже, то просто неурожай. Плюс всегда надо быть во всеоружии – держать в порядке машину, фототехнику. Но в 80% все происходит случайно. Просто регулярно посещаешь места, которые тебе нравятся. Иногда ловишь себя на мысли – вот езжу сюда, как на работу, а толку – совсем немного. А вот когда кадр удается, вызывает эмоции не только у тебя и еще берет призы на каких-то конкурсах – это, конечно же, большое удовольствие.




Густые тучи, нависшие над помолодевшими весной полями, нежные цветы в утренней дымке и капли росы в пока ещё прохладной траве. Все эти сюжеты настолько мимолетны, что, кажется, один щелчок затвора - и природный калейдоскоп тут же сменит картинку.



- Классический видовой пейзаж, в принципе, безжизненный. Чтобы его оживить, нужно какое-то красивое событие в кадре. Вот смена состояний в природе - самое лучший способ его поймать. Вообще в пейзажной и в макрофотографии - как в репортаже и портрете - главное поймать момент. А как происходит эта «охота» или рыбалка - дело личное, интимное. Есть конечно, ощущение адреналина, гонки ради гонки. Но главное делать это с душой. И тогда кадр получается.





Фото с личной страницы Дмитрия Сохина / Vk.com

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