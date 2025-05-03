Волгоград 6 мая встретит участников всероссийского автопробега

В Волгоград 6 мая прибудут участники всероссийского автопробега «Города-герои – города героев». Как сообщает V102.RU, протяженность общего маршрута пробега включила в себя 17 российских регионов.
В городе-герое в день встречи пройдет торжественный митинг, а также возложение цветов к мемориалам и встречи с молодежными организациями. Также запланирована передача земли из братских захоронений героев Великой Отечественной войны в крипту мемориального комплекса в Минске.
Акция организована Московской городской Думой в честь 80-летия Победы и 60-летия присвоения звания городам СССР.