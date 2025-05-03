Мошенники заманивают ветеранов подарками на День Победы





В России активизировались мошенники в преддверии 9 мая, обманывая ветеранов Великой Отечественной войны и пенсионеров под предлогом праздничных выплат и подарков. О новой мошеннической схеме предупредила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина в своем Telegram-канале.

Так, по ее словам, аферисты представляются сотрудниками соцзащиты, администрации или портала Госуслуг и предлагают пенсионерам крупные единовременные выплаты и ценные подарки в честь 80-летия Победы. Аферисты просят продиктовать код из СМС или данные банковской карты, чтобы после завершить свою схему кражей денежных средств.

- Чтобы не омрачить праздник себе и своим близким, будьте внимательны и не отвечайте на звонки с незнакомых мобильных телефонов. Помните, что социальные службы и банки звонят с городских телефонов, и всегда лучше самим набрать их, чтобы удостовериться в том, что вы говорите именно с этими службами, - предупредила Надежда Школкина.

Также она посоветовала установить самозапрет на взятие кредитов.