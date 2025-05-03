Неизвестный устроил беспорядочную стрельбу на севере Волгограда





В Волгограде вечером 2 мая мужчина устроил беспорядочную стрельбу в Краснооктябрьском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», в полицию накануне сообщили о стрелке встревоженные жители улицы Триумфальной. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы области оперативно задержали нарушителя.

Как сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, неизвестный произвел несколько выстрелов возле дома №24 по улице Триумфальной. В руках у него, сообщали волгоградцы, они заметили пистолет.

– Прибывшие на место происшествия патрульные ППС задержали стрелявшего. Им оказался ранее судимый 38-летний мужчина, – прокомментировали в Главке полиции, уточнив, что стрелок находился в состоянии опьянения.





На месте происшествия полицейские изъяли гильзы и оружие, из которого были произведены выстрелы.

– Согласно заключения экспертов-криминалистов ГУ МВД России по Волгоградской области им оказался травматический пистолет, – уточнили в пресс-службе.

Задержанный привлечен к административной ответственности.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области