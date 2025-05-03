Происшествия

Неизвестный устроил беспорядочную стрельбу на севере Волгограда

Происшествия 03.05.2025 12:01
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03.05.2025 12:01


В Волгограде вечером 2 мая мужчина устроил беспорядочную стрельбу в Краснооктябрьском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», в полицию накануне сообщили о стрелке встревоженные жители улицы Триумфальной. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы области оперативно задержали нарушителя. 

Как сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, неизвестный произвел несколько выстрелов возле дома №24 по улице Триумфальной. В руках у него, сообщали волгоградцы, они заметили пистолет. 

Прибывшие на место происшествия патрульные ППС задержали стрелявшего. Им оказался ранее судимый 38-летний мужчина, – прокомментировали в Главке полиции, уточнив, что стрелок находился в состоянии опьянения. 


На месте происшествия полицейские изъяли гильзы и оружие, из которого были произведены выстрелы. 

Согласно заключения экспертов-криминалистов ГУ МВД России по Волгоградской области им оказался травматический пистолет, – уточнили в пресс-службе.  

Задержанный привлечен к административной ответственности.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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