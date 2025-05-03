Общество

Еще один ребенок в Волгограде получил отравление крысиным ядом

Общество 03.05.2025 16:05
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03.05.2025 16:05


В Волгограде врачи больницы №25 оказывают помощь двухлетнему мальчику, который получил отравление. По информации экстренных служб, ребенок употребил  крысиный яд. 

Маленький пациент был доставлен в Больничный комплекс в Волгограде в отделение детской токсикологии 2 мая из города Волжского. Отравление он получил у себя дома по недосмотру родителей.  

Напомним, в январе в детскую токсикологию больницы №25 была доставлена пятимесячная девочка, которая также съела крысиный яд. К счастью, родители тогда вовремя обратили внимание и врачи своевременно оказали ей помощь. 

В профильных службах Волгограда молодых родителей призывают быть внимательнее к своим детям и не допускать подобных ситуаций, которые при худшем стечении обстоятельств могут приводить к летальным исходам. 

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