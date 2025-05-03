Собранный в Волгограде волонтерами мусор уносит в Волгу





В Кировском районе Волгограда собранный волонтерами мусор уплывает в Волгу. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, мешки в воде были замечены неподалеку от паромной переправы в Бекетовке.

Как поясняют волгоградцы, ранее волонтерами был очищен берег Волги возле паромной переправы. Однако гора мешков за это время так и не была вывезена.

С переходом Волжской ГЭС в режим повышенного сброса поднялся и уровень воды. В связи с этим зоны, где проходила работа волонтеров, была затоплена вместе со всем мусором.

Фото: Жесть Волгограда / t.me