Общество

В Волгоградской области найдены мёртвыми двое пропавших жителей

Общество 03.05.2025 11:50
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03.05.2025 11:50


Волонтёры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» подвели итоги работы в апреле 2025 года. Как сообщает V102.RU, за месяц добровольцам так и не удалось найти семь человек, кроме того, ещё двое были обнаружены мёртвыми.

В общей сложности в апреле поисковикам поступило 50 заявок о пропаже людей. Благодаря неравнодушию участников поискового движения удалось найти живыми 32 человека. Ещё четверым обнаруженным гражданам была оказана помощь в поиске родных. Три заявки на помощь так и не были подтверждены.

Отметим, некоммерческая организация «ЛизаАлерт» работает в России с 2010 года и объединяет тысячи неравнодушных россиян. Благодаря усилиям волонтёров за минувшее время удалось помочь вернуться домой нескольким сотням тысяч россиян.

Фото из архива поискового отряда «ЛизаАлерт»

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