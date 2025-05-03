В Волгоградской области найдены мёртвыми двое пропавших жителей





Волонтёры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» подвели итоги работы в апреле 2025 года. Как сообщает V102.RU, за месяц добровольцам так и не удалось найти семь человек, кроме того, ещё двое были обнаружены мёртвыми.

В общей сложности в апреле поисковикам поступило 50 заявок о пропаже людей. Благодаря неравнодушию участников поискового движения удалось найти живыми 32 человека. Ещё четверым обнаруженным гражданам была оказана помощь в поиске родных. Три заявки на помощь так и не были подтверждены.

Отметим, некоммерческая организация «ЛизаАлерт» работает в России с 2010 года и объединяет тысячи неравнодушных россиян. Благодаря усилиям волонтёров за минувшее время удалось помочь вернуться домой нескольким сотням тысяч россиян.

Фото из архива поискового отряда «ЛизаАлерт»