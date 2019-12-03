Расследования 03.12.2019 11:32
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03.12.2019 11:32
53-летний работник частной охранной организации во Фроловском районе признан судом виновным в превышении полномочий и незаконном хранении боеприпасов. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Волгоградского областного суда, сотрудник ЧОП по совокупности преступлений приговорен к 1 году и 1 месяцу ограничения свободы.
Следствием и судом установлено, что 12 декабря 2017 года Лозицкий С.Э., выполняя функции частного охранника, прибыл в составе группы быстрого реагирования в магазин "Глазурь" в связи с поступлением сигнальной информации о вызове группы охраны. От сотрудников торговой точки он узнал, что работники ООО "Водоснабжение" совершают противоправное посягательство на принадлежащее магазину имущество. На замечание и требование Лозицкого С.Э. прекратить данные действия работники ООО "Водоснабжение" ответили отказом. Тогда Лозицкий применил средство самообороны - газовый баллончик "ШОК", и прикрыл входную дверь в служебное помещение, где находились люди.
Кроме того, Лозицкий совершил незаконное хранение в своей квартире боеприпасов - 8 патронов калибра 9 мм, 15 патронов калибра 7,62x54 мм и 49 патронов калибра 5,6 мм, которые были обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов. Частный охранник вину в хранении боеприпасов признал, а по второй статье - нет. Он считает, что его действия носили правомерный характер и соответствовали создавшейся обстановке.
Судом удовлетворены гражданские иски, заявленные двумя потерпевшими. В пользу каждого взыскана компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей, а также расходы за оказание услуг представителя. Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.
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