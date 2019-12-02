Теперь компании могут организовать прием платежей от физических лиц через Сбербанк без визита в офис всего за 5 минут
Экономика 02.12.2019 18:01 Новости компаний
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02.12.2019 18:01 Новости компаний
Подключиться к сети приема платежей физических лиц Сбербанка стало еще быстрее и удобнее.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, чтобы начать принимать платежи за свои услуги в каналах Сбербанка, юридическому лицу — поставщику услуг — достаточно войти в систему Сбербанк Бизнес Онлайн, выбрать расчетный счет, на который будут зачисляться денежные средства от плательщиков, вид услуги и подписать договор электронной подписью. И уже через несколько минут его услуга будет доступна для оплаты в интернет-банке для физических лиц Сбербанк Онлайн и сети из более чем 76 тыс. устройств самообслуживания.
К преимуществам заключения такого договора относится упрощение обработки платежей на стороне компании: банк передает юридическому лицу один сводный реестр в день, что удобнее, чем набор отдельных платежных поручений. Комфортнее становится оплата счетов для клиентов – физических лиц: для проведения платежа требуется минимум реквизитов, что минимизирует ошибки при вводе. Это в итоге гарантирует компании получение денег.
Подробнее о подключении к сети приема платежей — на сайте Сбербанка.
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