Теперь компании могут организовать прием платежей от физических лиц через Сбербанк без визита в офис всего за 5 минут





Подключиться к сети приема платежей физических лиц Сбербанка стало еще быстрее и удобнее.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, чтобы начать принимать платежи за свои услуги в каналах Сбербанка, юридическому лицу — поставщику услуг — достаточно войти в систему Сбербанк Бизнес Онлайн, выбрать расчетный счет, на который будут зачисляться денежные средства от плательщиков, вид услуги и подписать договор электронной подписью. И уже через несколько минут его услуга будет доступна для оплаты в интернет-банке для физических лиц Сбербанк Онлайн и сети из более чем 76 тыс. устройств самообслуживания.

К преимуществам заключения такого договора относится упрощение обработки платежей на стороне компании: банк передает юридическому лицу один сводный реестр в день, что удобнее, чем набор отдельных платежных поручений. Комфортнее становится оплата счетов для клиентов – физических лиц: для проведения платежа требуется минимум реквизитов, что минимизирует ошибки при вводе. Это в итоге гарантирует компании получение денег.

Подробнее о подключении к сети приема платежей — на сайте Сбербанка.



