Здравоохранение

ООО «Капитал МС» приглашает волгоградцев для замены полисов старого образца в офисы филиала

Здравоохранение 02.12.2019 09:06 Реклама
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02.12.2019 09:06 Реклама


ООО «Капитал МС» приглашает жителей Волгограда и Волгоградской области в офисы филиала для замены полисов старого образца, выданные до 1 мая 2011 года, на полисы  единого образца.
Как пояснили ИА «Высота 102» в страховой компании, хотя форма нового полиса действует на территории всей страны с 2011 года, не все жители региона поменяли старые полисы. Введение нового единого полиса помогает избежать путаницы  - особенно в тех случаях, если гражданин обращается в поликлинику или больницу на территории РФ не по месту страхования.

«Полис ОМС удостоверяет Ваше право на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории Российской Федерации при наступлении страхового случая в объеме, установленном территориальной программой ОМС субъекта РФ, в котором выдан полис», - разъяснили в ООО «Капитал МС».
При этом надо знать, что полис ОМС нового образца, который выдается на руки гражданам,  не ограничен сроком действия, выдается бесплатно и имеет силу на всей территории Российской федерации. Застрахованное лицо имеет право иметь только один полис ОМС. 
Мы заботимся о вашем здоровье!

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