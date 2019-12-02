ООО «Капитал МС» приглашает волгоградцев для замены полисов старого образца в офисы филиала





ООО «Капитал МС» приглашает жителей Волгограда и Волгоградской области в офисы филиала для замены полисов старого образца, выданные до 1 мая 2011 года, на полисы единого образца.

Как пояснили ИА «Высота 102» в страховой компании, хотя форма нового полиса действует на территории всей страны с 2011 года, не все жители региона поменяли старые полисы. Введение нового единого полиса помогает избежать путаницы - особенно в тех случаях, если гражданин обращается в поликлинику или больницу на территории РФ не по месту страхования.





«Полис ОМС удостоверяет Ваше право на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории Российской Федерации при наступлении страхового случая в объеме, установленном территориальной программой ОМС субъекта РФ, в котором выдан полис», - разъяснили в ООО «Капитал МС».

При этом надо знать, что полис ОМС нового образца, который выдается на руки гражданам, не ограничен сроком действия, выдается бесплатно и имеет силу на всей территории Российской федерации. Застрахованное лицо имеет право иметь только один полис ОМС.

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