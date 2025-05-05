Короткая рабочая неделя началась у волгоградцев 5 мая

Общество 05.05.2025 08:11
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05.05.2025 08:11
Всего три дня отработают волгоградцы на этой неделе. Как сообщает ИА «Высота 102», уже с 8 мая они отправятся на очередные длительные выходные, которые продлятся до 11 мая.
Напомним, в мае 2025 года праздничные дни разбили на две четырехдневки. Первую половину майских – с 1 по 4 мая волгоградцы уже отгуляли.
Фото V102.RU
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