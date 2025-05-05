Общество 05.05.2025 08:24
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05.05.2025 08:24
Телеведущая Ольга Скабеева посетила военно-спортивный лагерь «Авангард» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как рассказали ИА «Высота 102» в лагере, она приехала со съемочной группой программы «60 минут». Сюжет про волгоградский лагерь выйдет в эфире телеканала «Россия-1».
Ольгу Скабееву сопровождали председатель облкомспорта Владимир Попков и координатор лагеря Алексей Кузьмин. Гостья побывала на учебных точках, где курсантов лагеря обучают стрельбе, тактической медицине, управлению беспилотниками и информационной безопасности - распознаванию и борьбе с фейками. Особенно впечатлили телеведущую строящийся подземный командный пункт и опорный пункт управления в тактическом поле «Город».
- Я настолько загорелась всем, что я здесь увидела, это большое дело!», - призналась Ольга Скабеева. - Когда все это происходит с любовью к Родине, к Отчизне, когда все это настолько тактильно, живо, понятно, когда можно потрогать, прочувствовать и прожить, - именно тогда и появляется патриотизм. И здесь место создано для этого абсолютно идеально.
Ольга Скабеева также пообещала провести практическое занятие для юных военкоров и политруков в летних сменах.
К слову, телеведущая, можно сказать, побывала на своей родине. Известно, что она родилась в Волжском.
Фото «Авангард»
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