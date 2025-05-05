Над Волгой 5 мая пролетят реактивные самолеты

Фото V102.RU (архив)
Общество 05.05.2025 06:03
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05.05.2025 06:03
Фото V102.RU (архив)
Сегодня, 5 мая, в Волгограде пройдет репетиция авиашоу «Русские авиационные гонки». Как сообщает ИА «Высота 102», самолеты на небольшой высоте пролетят над Волгой. Тренировочные полеты продлятся и 6 мая. 7 мая в 12-00 пройдут соревнования на «Кубок Великой Победы» с участием пилотов из Москвы, Калуги и Крыма.8 мая в 16-00 волгоградцы смогут увидеть авиационное шоу пилотажной группы «Звезда» с участием поршневых и реактивных самолетов. 9 мая пилоты примут участие в Параде Победы и в показательных выступлениях над Волгой. Это будет возможным при условии хорошей погоды. Но синоптики пока настроены оптимистично.
Фото V102.RU (архив)
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