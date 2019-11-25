Ждала «Дольче Габбана»: волгоградка отсудила у продавца-обманщика 150 тысяч рублей





Крупную сумму взыскала жительница Волгограда с индивидуального предпринимателя за товар, который она купила на сайте брендовой одежды, но так и не получила. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, индивидуальный предприниматель Юлия Кривоносова должна вернуть волгоградке стоимость товара - 50,7 тысячи рублей, выплатить неустойку, компенсацию морального вреда, оплатить штраф и расходы на оплату услуг адвоката - всего более 150 тысяч рублей.

В суде установлено, что 24 января текущего года жительница Волгограда приобрела на сайте шлепки марки "Дольче Габбана" и брендовую сумочку, перечислив деньги на указанную банковскую карту. Индивидуальный предприниматель подтвердила получение денежных средств и обещала выслать товар в кратчайшие сроки, однако свои обязательства не исполнила. Она перестала выходить на связь, деньги не возвратила. Волгоградка обратилась с иском в суд. Известно, что женщина обращалась и в полицию, где по данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Правоохранительные органы установили, что банковская карта, на которую были перечислены деньги за товар, принадлежит Кривоносовой Ю.Ю.



