В Волгоградской области две женщины едва не сгорели в бане

Происшествия 24.11.2019 14:17
1018 3
24.11.2019 14:17
В рабочем поселке Средняя Ахтуба две женщины пострадали во время помывки в бане. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, накануне вечером вспыхнул пожар в бане, в которой находилось два человека. Пожарные ликвидировали горение за 24 минуты. Женщин удалось спасти. Предполагаемая причина пожара – неисправность печи и дымохода.
А в Волжском из-за замыкания электропроводки пострадал мужчина. В одной из квартир в пятиэтажке по ул. Советской загорелись домашние вещи на площади 40 кв.м. Пожарные справились с огнем за 14 минут.
Реклама
В Волгоградской области хуторянин собрал во дворе арсенал24.11.2019 12:24
Происшествия 24.11.2019 12:24
693 7 Обсудить
В Волгограде девушка из автобуса попала в больницу24.11.2019 10:07
Происшествия 24.11.2019 10:07
1086 Обсудить
В Волгоградской области молодой парень погиб на «нехорошей» трассе24.11.2019 10:00
Происшествия 24.11.2019 10:00
1690 1 Обсудить
В Волгограде ночью пьяный водитель устроил массовую аварию и покалечил трех человек24.11.2019 09:52
Происшествия 24.11.2019 09:52
2020 2 Обсудить
Найденные в Волгограде фугасные бомбы взорвали23.11.2019 18:28
Происшествия 23.11.2019 18:28
1587 Обсудить
В Волгограде госпитализировали семью из четырех человек с отравлением газом23.11.2019 16:29
Происшествия 23.11.2019 16:29
2075 Обсудить
В Волгограде справились с первым гололедом23.11.2019 15:38
Происшествия 23.11.2019 15:38
1361 Обсудить
400 тысяч «Артуру Сергеевичу» перевела за спецзащиту пенсионерка из-под Волгограда23.11.2019 14:55
Происшествия 23.11.2019 14:55
1655 6 Обсудить
Стали известны подробности ДТП на путепроводе в Волгограде23.11.2019 12:39
Происшествия 23.11.2019 12:39
2418 2 Обсудить
В Волгограде на территории старой больницы найден тайник с боеприпасами23.11.2019 11:36
Происшествия 23.11.2019 11:36
2586 15 Обсудить
В Волгограде в час-пик произошло ЧП на трамвайных путях22.11.2019 17:55
Происшествия 22.11.2019 17:55
9062 3 Обсудить
В Волгограде в ДТП с троллейбусом пострадала пассажирка нелегальной маршрутки22.11.2019 11:45
Происшествия 22.11.2019 11:45
1356 7 Обсудить
В Волгограде столкнулись два трамвая: пострадал пассажир22.11.2019 10:29
Происшествия 22.11.2019 10:29
2480 3 Обсудить
В Волгограде жильцы общежития пострадали в пожаре22.11.2019 08:34
Происшествия 22.11.2019 08:34
3389 Обсудить
В волгоградской школе прорвало трубу с горячей водой21.11.2019 14:19
Происшествия 21.11.2019 14:19
1989 3 Обсудить
Реклама