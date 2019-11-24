В Волгоградской области две женщины едва не сгорели в бане





В рабочем поселке Средняя Ахтуба две женщины пострадали во время помывки в бане. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, накануне вечером вспыхнул пожар в бане, в которой находилось два человека. Пожарные ликвидировали горение за 24 минуты. Женщин удалось спасти. Предполагаемая причина пожара – неисправность печи и дымохода.

А в Волжском из-за замыкания электропроводки пострадал мужчина. В одной из квартир в пятиэтажке по ул. Советской загорелись домашние вещи на площади 40 кв.м. Пожарные справились с огнем за 14 минут.



