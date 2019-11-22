В Волгограде жильцы общежития пострадали в пожаре

Происшествия 22.11.2019 08:34
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22.11.2019 08:34
Накануне в Волгограде вспыхнул пожар в общежитии на ул. Жолудева, 20а. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, в 9-этажном здании горел мусор на балконе, оконная рама и дверь балкона. Вызов поступил в 22:25, горение ликвидировали в 22:53. Однако в пожаре пострадали несколько человек. Предварительная причина случившегося – неосторожное обращение с огнем неизвестного лица.
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