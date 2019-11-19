Политика

"Вы здесь для чего?": беспомощность власти на местах разгневала губернатора Волгоградской области

Политика 19.11.2019 14:47
8818 21
19.11.2019 14:47


Во время сегодняшней рабочей поездки в Калачевский район Андрей Бочаров, как водится, уделил пристальное внимание учреждениям здравоохранения и, похоже, местные власти, так и не уловившие тренд, получили «черную метку». Дело в том, что во время посещения Калачевской ЦРБ, на базе которой организуется центр амбулаторной онкологической помощи, глава региона припомнил данные им ранее поручения и не получил внятного ответа на конкретные вопросы. В том числе, речь зашла о так и не выделенных площадях  для работы стоматологии и других узких специалистов. Как сообщает ИА «Высота 102», губернатор не обещающим ничего хорошего тоном  дал понять, что от ответственных лиц на местах ждут работы, а не перекладывания дел на вышестоящие инстанции. После того, как  Андрей Бочаров уехал, в ЦРБ наверняка ускорились с решением насущных вопросов. Однако, «осадок остался». 


Напомним, организация центров амбулаторной онкологической помощи - часть масштабного губернаторского проекта по созданию единых основ современной системы здравоохранения Волгоградской области. Концепция была представлена в марте 2019 года президенту РФ и поддержана им.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Распродажа складских остатков. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Политика
18.11.2019 15:41
Политика 18.11.2019 15:41
6756 13 Обсудить

0
Далее
Политика
18.11.2019 11:04
Политика 18.11.2019 11:04
15920 18 Обсудить

0
Далее
Политика
15.11.2019 11:00
Политика 15.11.2019 11:00
21347 12 Обсудить

0
Далее
Политика
14.11.2019 12:37
Политика 14.11.2019 12:37
10264 29 Обсудить

0
Далее
Политика
14.11.2019 11:16
Политика 14.11.2019 11:16
27135 18 Обсудить

0
Далее
Политика
12.11.2019 15:45
Политика 12.11.2019 15:45
21292 23 Обсудить

0
Далее
Политика
08.11.2019 12:31
Политика 08.11.2019 12:31
13195 13 Обсудить

0
Далее
Политика
08.11.2019 10:06
Политика 08.11.2019 10:06
6039 21 Обсудить

0
Далее
Политика
07.11.2019 12:54
Политика 07.11.2019 12:54
7415 16 Обсудить

0
Далее
Политика
07.11.2019 10:28
Политика 07.11.2019 10:28
4054 6 Обсудить

0
Далее
Политика
01.11.2019 19:46
Политика 01.11.2019 19:46
12459 6 Обсудить

0
Далее
Политика
01.11.2019 10:16
Политика 01.11.2019 10:16
10628 12 Обсудить

0
Далее
Политика
30.10.2019 15:24
Политика 30.10.2019 15:24
27589 51 Обсудить

0
Далее
Политика
30.10.2019 13:59
Политика 30.10.2019 13:59
3926 11 Обсудить

0
Далее
Политика
30.10.2019 12:38
Политика 30.10.2019 12:38
14983 23 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:37
В Волгограде участник войны в Чечне отвоевал у Минобороны 300 тысяч рублейСмотреть фотографии
16:14
«Ростелекома» приготовил новогодние подарки в онлайн-игре «Целься в приз»Смотреть фотографии
15:47
«Идиоты и скоты»: В Волгограде оскорбленные казаки требуют наказать депутата-единоросса из МихайловкиСмотреть фотографии
15:47
На Клетском плацдарме в Волгоградской области захоронили останки героев Сталинградской битвыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:29
В Волгограде готовятся к ледяному дождюСмотреть фотографии
15:23
Волгоградский облсуд не стал прекращать уголовное дело в отношении виновницы жуткого ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
15:16
В Волгограде темное прошлое заместительницы управляющего «Покупочки» всплыло после крупного хищения из кассыСмотреть фотографии
14:47
"Вы здесь для чего?": беспомощность власти на местах разгневала губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:52
В Волгограде сиделка опустошила карту лежачей больнойСмотреть фотографии
13:33
Житель Волгоградской области поджег машину соседки после ссоры из-за парковкиСмотреть фотографии
12:58
В поликлинике Волжского трубного завода появился уникальный диагностический комплексСмотреть фотографииCмотреть видео
12:57
В Волгограде прошел фестиваль кофейной культурыСмотреть фотографии
12:57
В Волгоградской области остановился процесс погашения долгов по зарплатеСмотреть фотографии
12:07
Депутаты Госдумы хотят ввести в Волгоградской области налоги для самозанятыхСмотреть фотографии
11:42
Антон Привольнов: бескрайние сады – они существуютСмотреть фотографии
10:57
"Считаем, что нас обманули перед выборами": дольщики снова устроили пикет у администрации Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:31
«Проваливайтесь дальше»: чиновники посчитали ничейной яму около многоэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:22
В Волгограде УК оштрафовали за рыжих таракановСмотреть фотографии
07:54
Дочь маршала Еременко - о неизвестных страницах жизни своего отца и его поэме "Сталинград"Смотреть фотографии
19:54
Депутаты Волгоградской гордумы выделят защитникам Сталинграда по 2 тысячи рублейСмотреть фотографии
16:43
«Ох, Леха-Леха»: Власти Волгограда «объявили бой» сыну беглого экс-депутата Госдумы Михеева Смотреть фотографии
15:46
В Волгограде 30-летней ели не дали пасть жертвой коммунальной аварииСмотреть фотографии
15:41
7,5 млрд рублей потеряет бюджет Волгоградской области от налоговых «скидок»Смотреть фотографии
14:30
«Ростелеком» завершил организацию Wi-Fi сети в более чем 6000 отделениях СбербанкаСмотреть фотографии
13:20
Воруют и ломают: в Волгограде на Центральной набережной пропали 150 метров электрокабеляСмотреть фотографии
12:16
В Волгограде чиновника администрации Краснооктябрьского района наказали за «круговорот» документовСмотреть фотографии
11:59
В Волгограде гражданина Ирака отправили в колонию за гибель в ДТП мотоциклиста и его девушкиСмотреть фотографии
11:34
Дорогое удовольствие: Волгоградская область официально завладела «Волгоград Ареной»Смотреть фотографии
11:04
В Волгоградской области травля депутата-правдоруба набирает оборотыСмотреть фотографии
10:46
Почти зима: улицы Волжского покрылись осенней изморозьюСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 