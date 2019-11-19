"Вы здесь для чего?": беспомощность власти на местах разгневала губернатора Волгоградской области





Во время сегодняшней рабочей поездки в Калачевский район Андрей Бочаров, как водится, уделил пристальное внимание учреждениям здравоохранения и, похоже, местные власти, так и не уловившие тренд, получили «черную метку». Дело в том, что во время посещения Калачевской ЦРБ, на базе которой организуется центр амбулаторной онкологической помощи, глава региона припомнил данные им ранее поручения и не получил внятного ответа на конкретные вопросы. В том числе, речь зашла о так и не выделенных площадях для работы стоматологии и других узких специалистов. Как сообщает ИА «Высота 102», губернатор не обещающим ничего хорошего тоном дал понять, что от ответственных лиц на местах ждут работы, а не перекладывания дел на вышестоящие инстанции. После того, как Андрей Бочаров уехал, в ЦРБ наверняка ускорились с решением насущных вопросов. Однако, «осадок остался».