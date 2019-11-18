Темой объявленных публичных обсуждений станет: «Заключение мирового соглашения с налоговым органом как способ предотвращения банкротства предприятия, в том числе в отношении долга, начисленного по результатам проведения мероприятий налогового контроля». Как сообщили ИА «Высота 102» в УФНС России по Волгоградской области, слушания пройдут 29 ноября в 10.00 по адресу Волгоград, пр. Ленина, д. 90, конференц-зал Управления. Мероприятие проводится в рамках реализации приоритетной программы правительства РФ «Реформа контрольной и надзорной деятельности». Интересующие вопросы по указанной теме можно направить не позднее 22 ноября по электронной почте [email protected]
В Волгограде налоговая инспекция объявила о публичных обсуждениях на тему предотвращения банкротства
Экономика 18.11.2019 10:12
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18.11.2019 10:12
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