«Третий раз за 60 лет»: на Волжской ГЭС начался беспрецедентный сброс воды

Экология 15.11.2019 12:47
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15.11.2019 12:47
На Волжской ГЭС открыли затворы водосливной плотины. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе гидроэлектростанции, эта временная мера направлена на поддержание уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметки нормального подпорного уровня 15,0 м. Такое решение было принято в связи с увеличением притока воды в Волгоградское водохранилище, объем которой в последние дни составляет свыше 14000 м³/с, и достижением отметки нормального подпорного уровня. Такие показатели превышают пропускную способность гидротурбин и по своему объему сравнимы с притоком воды в начале весеннего половодья, подчеркнули в компании.
Виной всему стал теплый ноябрь, в результате выпавший снег растаял, что вместе с дождями привело к интенсивному росту притока воды в водохранилища Волжско-Камского каскада. Сформировался осенний паводок, который последний раз наблюдался в 2012 году.
«Осенний паводок – это достаточно редкое явление. За шестьдесят лет эксплуатации Волжской ГЭС сбросы воды свыше турбинных в это время осуществлялись всего два раза: в 1990 и в 2012 гг. Важно отметить, что Волгоградское водохранилище, как и другие водохранилища Волжско-Камского каскада, полностью наполнено. Через станцию пропускается только та вода, которая все равно не может быть накоплена в водохранилищах. Таким образом, на режим пропуска воды в половодье 2020 года это не окажет и не может оказать никакого влияния», - прокомментировал текущую ситуацию главный инженер филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» Сергей Талагаев.
В соответствии с указаниями Росводресурсов, с 11 ноября 2019 года большинство водохранилищ Волжско-Камского каскада переведены на транзитный режим работы. Это означает, что гидроэлектростанции пропускают столько же воды, сколько приходит в водохранилища, удерживая их уровень вблизи отметки нормального подпорного уровня. В тех случаях, когда приток превышает пропускную способность гидротурбин, излишки воды пропускаются через водосбросы.
В настоящее время водосбросные плотины открыты на Рыбинской, Нижегородской, Камской, Жигулевской и Саратовской ГЭС. Пропуск воды через них осуществляется в соответствии с правилами использования водных ресурсов и безопасен для населенных пунктов и объектов экономики ниже по течению, заверили на Волжской ГЭС.
Ранее, напомним, волгоградские экологи раскритиковали увеличение сброса воды через плотину Волжской ГЭС, предположив, что весной регион будет вновь испытывать дефицит влаги.
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