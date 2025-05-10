Центр Волгограда пылесосят после масштабных праздничных мероприятий

Сегодня утром, 10 мая, на уборку улиц Волгограда после масштабных праздничных мероприятий по случаю 80-летия Победы вышли сотрудники коммунальных служб и машины-пылесосы. Об этом, как передает V102.RU, сообщает администрация города.

Во всех районах Волгограда были организованы более сотни различных мероприятий, но основной площадкой традиционно стала набережная имени 62-й Армии в Центральном районе.

- В течение всего дня, а также после завершения праздника за порядком в центре города следили сотрудники МБУ «Волгоградзеленхоз». Утром 10 мая в уборке пешеходных зон была задействована спецтехника - машины-пылесосы, - сообщает мэрия.





Сколько мусора было вывезено с городских улиц – не уточняется.

Фото: администрация Волгограда / t.me