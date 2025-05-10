Нулевую продольную 10 и 11 мая перекроют в Волгограде из-за бегунов

В Центральном районе Волгограда вечером 10 мая перекроют Нулевую продольную из-за легкоатлетического забега. Как сообщили V102.RU в мэрии, такое решение принято в связи с обращением организаторов «Волгоградского марафона».

- На время подготовки и проведения физкультурного мероприятия с 21.00 10 мая по 16.00 11 мая пешеходный режим вводится на всем протяжении Нулевой продольной магистрали (от ул. Калинина до ул. М. Крылова) и прилегающих к ней участках улиц Калинина, Краснознаменской, Комсомольской, 7-й Гвардейской и Землянского, - сообщили в администрации города.

Спортсмены пробегут дистанции в 1, 5, 10, 21 и 42 км.

Автобус №35 из-за указанных ограничений будет следовать до конечной остановки «Детский центр» вместо «Речпорта». Без заезда на набережную будет работать и вспомогательный маршрут №98.

Фото из архива V102.RU