Администрация Волгоградской области берет кредит в 3 миллиарда рублей

Экономика 15.11.2019 08:32
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15.11.2019 08:32
Бюджету Волгоградской области вновь понадобилась кредитная подпитка. Как сообщает ИА «Высота 102», комитет финансов разместил на сайте госзакупок шесть извещений о проведении электронных аукционов. Общая сумма займов составляет 3 миллиарда рублей. Власти Волгоградской области намерены взять в долг денежные средства в форме невозобновляемой кредитной линии до конца этого года сроком на три года. За пользование кредитом бюджет региона может заплатить около полумиллиарда рублей.
Буквально на днях региональные власти отчитались о снижении госдолга региона на 4,3 миллиарда рублей, а долговой нагрузки – на 9,1%. Таких показателей, поясняли в администрации Волгоградской области, в регионе достигли впервые за пять лет. Но уже через несколько дней после радостного отчета региону вновь понадобились займы.
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