Экономика

В Волгограде приступили к начальному этапу возведения моста через Волго-Донской судоходный канал

Экономика 13.11.2019 17:27
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13.11.2019 17:27


Подрядная организация начала готовить площадку для установки свай нового моста через Волго-Донской судоходный канал, который является ключевым объектом первого этапа обхода Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». В настоящее время на участке в Светлоярском районе в полном объеме завершена расчистка территории, выполнено 50% запланированных геодезических работ. Для предстоящего устройства земляного полотна отсыпано 50 тысяч кубометров грунта, подрядчик проводит разбивку свайных полей, где в дальнейшем установят несущие конструкции моста через канал. Председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Васильев отметил, что завершить проектирование удалось раньше намеченного срока, что позволило с опережением приступить к работам — они начались в июле 2019 года. Заказчиком работ выступает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, подрядчиком –  АО «Донаэродорстрой».

Как сообщалось ранее, строительство объездной магистрали вокруг Волгограда разделено на три этапа. В рамках первого этапа участок объездной дороги протяженностью более 12 километров соединит две федеральные трассы — Р-22 «Каспий» и подъезд к Элисте от Р-22 с региональной автодорогой Волгоград-Котельниково-Сальск и городской улицей 40 лет ВЛКСМ. Проектом предусмотрено возведение трех транспортных развязок: одна обеспечит связь трассы Р-22 «Каспий» и городской улицы 40 лет ВЛКСМ, вторая — выход на элистинскую трассу, третья — на региональную автодорогу Волгоград-Котельниково-Сальск. В составе последней  запроектирован новый мост через Волго-Донской судоходный канал протяженностью 1,3 километра. Строительство первого этапа объездной магистрали дорожники планируют завершить в 2024 году.

Дорога, соединяющая сразу несколько федеральных автомагистралей, станет частью международного транспортного коридора «Север – Юг», упростит доступ к морским портам Каспийского бассейна. Стратегический для региона и юга России объект внесен правительством РФ в схему территориального планирования в 2018 году.

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