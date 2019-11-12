В Волгограде семейную даму шантажировали интимными фото





35-летняя жительница Кировского района пожаловалась в полицию на то, что на протяжении нескольких месяцев у нее вымогают деньги, угрожая распространением фото и видео интимного характера. Подробности ИА «Высота 102» рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Получая угрозы и опасаясь за свою репутацию, а также супружеские отношения, жертва вымогательств перевела злоумышленникам в общей сложности около 300 тысяч рублей. Однако требования о передаче денег продолжались. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемых в вымогательстве. Ими оказались 38-летняя и 35-летний жители Волгограда – супружеская пара. Подозреваемые сознались в содеянном, пояснив, что деньги потратили на личные нужды.

Известно, что потерпевшая и подозреваемый ранее состояли в близких отношениях, во время которых мужчина стал обладателем компрометирующих фото и видеоматериалов. Он решил воспользоваться данным обстоятельством и с целью обогащения вовлек в преступную деятельность свою супругу, выдвинув волгоградке требования о передаче денег.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 163 УК РФ - «Вымогательство». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его супруга находится под подпиской невыезде.



