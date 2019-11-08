«Фикция и подстава»: волгоградца судят за создание фирм-однодневок





Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего ранее судимого безработного жителя Волгограда. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц), рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

По версии следствия, обвиняемый для проведения незаконных финансовых операций решил фиктивно зарегистрировать две организации. Он предложил знакомому за вознаграждение выступить учредителем юридических лиц, не сообщая о цели их создания.

Получив согласие и паспорт товарища, мужчина подготовил пакет документов, необходимых для регистрации фирм. В декабре 2017 года на основании представленных документов налоговыми органами было принято решение о государственной регистрации двух организаций, которые фактически какую-либо хозяйственную деятельность не осуществляли. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Вину мужчина полностью признал. Уголовное дело будет рассматриваться мировым судьей судебного участка № 136 Волгоградской области. Санкция ч.1 ст.173.1 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

Как сообщалось ранее, знакомый обвиняемого уже предстал перед судом по уголовному делу о предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице (ч.1 ст.173.2 УК РФ). Данное уголовное дело находится на стадии рассмотрения.



