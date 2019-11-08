«Фикция и подстава»: волгоградца судят за создание фирм-однодневок

Расследования 08.11.2019 16:49
1586 1
08.11.2019 16:49
Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего ранее судимого безработного жителя Волгограда. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц), рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
По версии следствия, обвиняемый для проведения незаконных финансовых операций решил фиктивно зарегистрировать две организации. Он предложил знакомому за вознаграждение выступить учредителем юридических лиц, не сообщая о цели их создания.
Получив согласие и паспорт товарища, мужчина подготовил пакет документов, необходимых для регистрации фирм. В декабре 2017 года на основании представленных документов налоговыми органами было принято решение о государственной регистрации двух организаций, которые фактически какую-либо хозяйственную деятельность не осуществляли. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Вину мужчина полностью признал. Уголовное дело будет рассматриваться мировым судьей судебного участка № 136 Волгоградской области. Санкция ч.1 ст.173.1 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.
Как сообщалось ранее, знакомый обвиняемого уже предстал перед судом по уголовному делу о предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице (ч.1 ст.173.2 УК РФ). Данное уголовное дело находится на стадии рассмотрения.
Реклама
Популярное по теме
01.11.2019 18:02
28427 57
21.10.2019 15:33
33111 42
04.11.2019 17:20
16300 7
"Год скостили": экс-судья из Волгоградской области поедет в колонию за гибель двух братьев07.11.2019 16:40
Расследования 07.11.2019 16:40
9114 9 Обсудить
Под Волгоградом селянин избил жену черенком, затем помирился и бросил в лесу07.11.2019 14:37
Расследования 07.11.2019 14:37
3407 6 Обсудить
В Волгоградской области конкурсный управляющий кооператива-банкрота копил долги по зарплате07.11.2019 14:26
Расследования 07.11.2019 14:26
783 1 Обсудить
В здании Росреестра у жителя Волгограда «отжали» квартиру07.11.2019 13:22
Расследования 07.11.2019 13:22
3036 14 Обсудить
Подробили на квартиры: двое волгоградцев идут под суд за мошенничество при продаже дома-самостроя06.11.2019 11:23
Расследования 06.11.2019 11:23
3513 2 Обсудить
В Волгоградской области огласили приговор за ложное сообщение о бомбе в аэропорту06.11.2019 09:08
Расследования 06.11.2019 09:08
855 0 Обсудить
Подозреваемого в хищении данных клиентов банков "Антона 2131" освободили из-под стражи в Волгограде05.11.2019 12:12
Расследования 05.11.2019 12:12
16304 8 Обсудить
Под Волгоградом прапорщик УФСИН взял от осужденного 200 тысяч за перевод в другую колонию04.11.2019 17:20
Расследования 04.11.2019 17:20
16300 7 Обсудить
В Волгограде расследуют дело о Telegram-мафии04.11.2019 07:26
Расследования 04.11.2019 07:26
15221 4 Обсудить
В Волгограде разыскивают пропавшего пять дней назад подростка03.11.2019 12:21
Расследования 03.11.2019 12:21
7320 13 Обсудить
Глава Светлоярского района Волгоградской области поручила следить за журналистом?01.11.2019 18:02
Расследования 01.11.2019 18:02
28427 57 Обсудить
Арестован волгоградец, отрезавший головы матери и сожительнице (ВИДЕО)01.11.2019 15:31
Расследования 01.11.2019 15:31
14202 3 Обсудить
Под Волгоградом водителя "Мерседеса" взяли под стражу за нанесение ударов полицейскому01.11.2019 14:42
Расследования 01.11.2019 14:42
2929 10 Обсудить
В Волгограде квартиру больных пенсионерок «отжали» за микрокредит01.11.2019 12:35
Расследования 01.11.2019 12:35
3952 12 Обсудить
Волгоградка идет под суд за убийство пожилой няни 4-летнего сына31.10.2019 16:59
Расследования 31.10.2019 16:59
7586 1 Обсудить
Реклама