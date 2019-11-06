В Волгоградской области огласили приговор за ложное сообщение о бомбе в аэропорту





Житель Михайловки осужден за ложное сообщение о готовящемся взрыве в аэропорту Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Волгоградского облсуда, 32-летнего Сергея К. Михайловский районный суд приговорил к 2 годам 1 месяцу лишения свободы условно.

Судом установлено, что 10 января текущего года Сергей К., поругавшись со своей девушкой, и не желая, чтобы она улетела на самолете из Волгограда к месту своего постоянного жительства, позвонил в службу экстренного реагирования и сообщил заведомо ложные сведения о готовящемся взрыве в международном аэропорту Волгограда. Сотрудниками правоохранительных органов незамедлительно было проведено обследование помещений аэропорта. При проведении оперативно розыскных мероприятий признаков подготовки террористического акта обнаружено не было. Установлено, что сообщение о готовящемся взрыве было ложным.

Свою вину в содеянном подсудимый признал в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



