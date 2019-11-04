В Волгоградской области зарплаты бюджетников стали падать

Аналитика 04.11.2019 15:32
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04.11.2019 15:32
Меньше стали получать врачи, учителя, воспитатели, работники культуры, соцработники, преподаватели вузов и средний медперсонал.
В Волгоградской области за январь-сентябрь 2019 года произошли изменения в средней зарплате бюджетников, сообщает ИА «Высота 102». Так, по данным Волгоградстата, за этот период самыми высокооплачиваемыми среди работников бюджетной сферы вновь стали врачи – (средняя зарплата 56715 рублей). За период с января по июнь 2019 года больше всех в регионе зарабатывали преподаватели вузов – их средняя зарплата равнялась 60856 рублям. Ранее за первое место по уровню зарплат боролись также врачи и научные сотрудники.
Между тем, за 9 месяцев этого года зарплата большинства бюджетников в Волгоградской области уменьшилась по сравнению с данными за 1-ое полугодие. Это касается и зарплаты врачей (56761 рубль по итогам за первое полугодие). В настоящее время среди муниципалитетов больше всех зарабатывают врачи в Камышинском районе – 86327 рублей, в Волгограде – 57261 рубль. Средняя зарплата младшего медперсонала в регионе составила 28498 рублей, причем этот показатель самый высокий в Ленинском районе – 28661 рубль, а в Михайловке младший медперсонал получает меньше своих коллег из других муниципалитетов – 26444 рубля.
Работники культуры в Волгоградской области в среднем по итогам девяти месяцев зарабатывали 28119 рублей. Самые низкооплачиваемые работают в Нехаевском районе – 19528 рублей, а самые «зажиточными» можно считать сотрудников этой сферы в Алексеевском районе – 30014 рублей. Средняя зарплата работников культуры за первое полугодие была выше – 28892 рубля.
Снизилась за 9 месяцев и зарплата преподавателей вузов – падение составило около 5 тысяч рублей (55028 рублей). Такая же тенденция и с зарплатами среднего медперсонала – 28498 рублей в среднем в регионе. За полгода этот показатель был выше – 28637 рублей. Больше всего этой категории бюджетников платят в Камышинском районе – 33167 рублей, меньше всего во Фролово – 26852 рубля.
Чуть повысились зарплаты у научных работников – 50606 рублей в среднем по региону. За январь-июнь они получали меньше – 49178 рублей. Самые высокооплачиваемые ученые работают в Волжском - 66351 рубль. Уменьшилась зарплата соцработников – теперь она составляет 27726 рублей, а по итогам за январь-июнь была выше – 27742 рубля.
Средняя зарплата учителей за 9 месяцев этого года упала до 28208 рублей. За первое полугодие она была выше – 32582 рубля. Дороже всего оценивается труд учителей в Калачевском районе – 30567 рублей, меньше всего в Еланском – 25643 рубля. Снижение зафиксировано и в зарплате воспитателей детских садов. Этот показатель за 9 месяцев упал в Волгоградской области до 25789 рублей. За первое полугодие он был выше – 27943 рубля. В Среднеахтубинском районе труд воспитателей оценивают выше – 28052 рубля и явно недооценивают в Даниловском районе – 22017 рублей.
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