Происшествия

Под Волгоградом женщина-пешеход погибла после наезда Пежо-206

Происшествия 03.11.2019 09:14
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03.11.2019 09:14


На автодороге "Быков-Кайсацкое-Эльтон-Отгонный" в Палласовском районе была насмерть сбита 66-летняя женщина-пешеход. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло накануне. По предварительной информации, водитель, управляя автомашиной «Пежо-206», двигаясь со стороны поселка Эльтон в сторону Волгограда, совершил наезд на пенсионерку, которая переходила проезжую часть дороги справа налево по нерегулируемому перекрёстку неравнозначных дорог. В результате женщина от полученных ран скончалась на месте.

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