Происшествия

Гости из Саратова отравились грибами в Волгоградской области, один человек скончался

Происшествия 01.11.2019 21:25
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01.11.2019 21:25


Один человек скончался и трое попали в больницу после употребления грибов в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, детей среди пострадавших нет. Состояние отравившихся тяжелое. Известно, что они приехали погостить в Старополтавский район. Грибы привезли с собой, пожарили и съели. А потом пришлось вызывать неотложку. Подробности происшествия уточняются.
Напомним, что в конце октября в селе Ивановка Еланского района грибами отравилась семья, скончались двое – 74-летняя женщина и 42-летний мужчина. Известно, что они ели грибной суп.

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