



Один человек скончался и трое попали в больницу после употребления грибов в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, детей среди пострадавших нет. Состояние отравившихся тяжелое. Известно, что они приехали погостить в Старополтавский район. Грибы привезли с собой, пожарили и съели. А потом пришлось вызывать неотложку. Подробности происшествия уточняются.

Напомним, что в конце октября в селе Ивановка Еланского района грибами отравилась семья, скончались двое – 74-летняя женщина и 42-летний мужчина. Известно, что они ели грибной суп.



