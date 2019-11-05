Расследования

Подозреваемого в хищении данных клиентов банков "Антона 2131" освободили из-под стражи в Волгограде

Расследования 05.11.2019 12:12
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05.11.2019 12:12


Антону Бутурлакину, подозреваемому в хищении данных клиентов российских банков, сегодня изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского областного суда, апелляционная инстанция удовлетворила жалобу Бутурлакина, который просил изменить ему меру пресечения и выпустить из СИЗО под домашний арест. 
Напомним, 25 октября текущего года коллектор Бутурлакин был взят под стражу за то, что продал данные клиентов Сбербанка. Мужчина признал свою вину, но при этом заверил, что проданные им данные сотруднику компании, которая занимается сопровождением банкротства, не представляли ценности – там содержалась информация о сумме долгов граждан и номера их счетов, но не номера банковских карт. За эту базу Антон Бутурлакин получил 40 тысяч рублей. 
Как ранее сообщало ИА "Высота 102", сотрудники МВД России при содействии службы безопасности ПАО Сбербанк выявили и задержали подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе Сбербанка. Подозреваемый является сотрудником ООО "НСВ" (Национальная служба взысканий). Он проживал в Волгограде и действовал под псевдонимом "Антон 2131".
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 183 УК РФ - "Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну". В Сбербанке заявили, что утечек персональных данных клиентов из Сбербанка и дочерних компаний не было. А вот с компанией, где работал нечистоплотный сотрудник, Сбербанк сотрудничество прекращает. 
Фото пресс-службы Волгоградского облсуда

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