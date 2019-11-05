Расследования 05.11.2019 12:12
10353 3
05.11.2019 12:12
Антону Бутурлакину, подозреваемому в хищении данных клиентов российских банков, сегодня изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского областного суда, апелляционная инстанция удовлетворила жалобу Бутурлакина, который просил изменить ему меру пресечения и выпустить из СИЗО под домашний арест.
Напомним, 25 октября текущего года коллектор Бутурлакин был взят под стражу за то, что продал данные клиентов Сбербанка. Мужчина признал свою вину, но при этом заверил, что проданные им данные сотруднику компании, которая занимается сопровождением банкротства, не представляли ценности – там содержалась информация о сумме долгов граждан и номера их счетов, но не номера банковских карт. За эту базу Антон Бутурлакин получил 40 тысяч рублей.
Как ранее сообщало ИА "Высота 102", сотрудники МВД России при содействии службы безопасности ПАО Сбербанк выявили и задержали подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе Сбербанка. Подозреваемый является сотрудником ООО "НСВ" (Национальная служба взысканий). Он проживал в Волгограде и действовал под псевдонимом "Антон 2131".
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 183 УК РФ - "Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну". В Сбербанке заявили, что утечек персональных данных клиентов из Сбербанка и дочерних компаний не было. А вот с компанией, где работал нечистоплотный сотрудник, Сбербанк сотрудничество прекращает.
Фото пресс-службы Волгоградского облсуда
Реклама
Популярное по теме
01.11.2019 18:02
28005 57
21.10.2019 15:33
32232 42
04.11.2019 17:20
15673 7
Под Волгоградом прапорщик УФСИН взял от осужденного 200 тысяч за перевод в другую колонию04.11.2019 17:20
Расследования 04.11.2019 17:20
15673 7 Обсудить
В Волгограде расследуют дело о Telegram-мафии04.11.2019 07:26
Расследования 04.11.2019 07:26
14643 4 Обсудить
В Волгограде разыскивают пропавшего пять дней назад подростка03.11.2019 12:21
Расследования 03.11.2019 12:21
6822 13 Обсудить
Глава Светлоярского района Волгоградской области поручила следить за журналистом?01.11.2019 18:02
Расследования 01.11.2019 18:02
28005 57 Обсудить
Арестован волгоградец, отрезавший головы матери и сожительнице (ВИДЕО)01.11.2019 15:31
Расследования 01.11.2019 15:31
13694 3 Обсудить
Под Волгоградом водителя "Мерседеса" взяли под стражу за нанесение ударов полицейскому01.11.2019 14:42
Расследования 01.11.2019 14:42
2577 10 Обсудить
В Волгограде квартиру больных пенсионерок «отжали» за микрокредит01.11.2019 12:35
Расследования 01.11.2019 12:35
3682 12 Обсудить
Волгоградка идет под суд за убийство пожилой няни 4-летнего сына31.10.2019 16:59
Расследования 31.10.2019 16:59
7236 1 Обсудить
В Волгограде осудили иностранца за продажу «левого» алкоголя стоимостью 2,4 млн рублей30.10.2019 15:33
Расследования 30.10.2019 15:33
3239 0 Обсудить
В Волгограде крушителю витрин молотком в кулинарии вынесли приговор30.10.2019 14:13
Расследования 30.10.2019 14:13
10311 4 Обсудить
Волгоградец осужден за роль аварийного комиссара в фиктивных ДТП29.10.2019 14:49
Расследования 29.10.2019 14:49
8611 0 Обсудить
Три брата кувалдами добывали металл на обочине дороги под Волгоградом28.10.2019 17:11
Расследования 28.10.2019 17:11
4369 10 Обсудить
Под Волгоградом неблагодарный бомж обвиняется в похищении трехлетнего ребенка28.10.2019 16:16
Расследования 28.10.2019 16:16
5166 0 Обсудить
В Волгоградской области отчим пытался сделать из 12-летнего пасынка боевика28.10.2019 14:15
Расследования 28.10.2019 14:15
6973 0 Обсудить
В Волгограде рецидивист украл из офиса в ТРЦ сейф с миллионом рублей28.10.2019 09:09
Расследования 28.10.2019 09:09
4908 3 Обсудить
Реклама