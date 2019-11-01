Яблоки от «Садов Придонья» хотят покупать и в Африке

Экономика 01.11.2019 14:10
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01.11.2019 14:10
Дни международного бизнеса прошли в Волгограде в рамках VI Международного форума общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке». Как уже писала «Высота 102», на территории стадиона «Волгоград Арена» в фойе второго этажа была организована выставка продукции волгоградских предприятий. «Сады Придонья» представили на своем стенде соки, напитки на растительной основе Nemoloko и яблоки, сообщила пресс-служба компании.
«Большой интерес со стороны иностранных компаний вызвали наши яблоки, - говорит руководитель отдела информации и PR компании «Сады Придонья» Елена Нечипоренко. – В этом году компания реализовала проект по строительству и введению в эксплуатацию первой очереди плодохранилища на 10 тысяч тонн. Так что яблоки первого сорта, выращенные в Садах Придонья, скоро появятся в магазинах. Представители иностранных государств высоко оценили вкус яблок и выразили желание о сотрудничестве, причем среди делегатов были желающие из далекой Африки».
В VI Международном форуме общественной дипломатии приняло участие представители 40 стран мира. На его площадках выступили представители Совета Федерации ФС РФ, Госдумы РФ, МИД РФ и Россотрудничества, послы Бельгии, Аргентины, Европейского союза в России. По словам организаторов, проект призван повысить инвестиционный интерес Волгоградской области и представить экономические возможности, продукты и услуги региональных предпринимателей международному сообществу.
На форуме подробно были рассмотрены не только вопросы глобальной мировой повестки, сотрудничества в социальной и гуманитарной сферах, но и перспективы активизации экономического взаимодействия. Площадками для проведения встреч и круглых столов в этом году стали «Волгоград Арена», Триумфальный зал музея-панорамы «Сталинградская битва», инновационные пространства «Точка кипения» в ВолгГТУ и ВолГУ, конференц-центр «Волга-Холл».
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