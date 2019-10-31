Вперед на экспорт: на "Волгоград Арене" иностранцам показали лучшее

Экономика 31.10.2019 13:46
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31.10.2019 13:46
Дни международного бизнеса на "Волгоград Арене" сегодня начались с торжественных выступлений представителей Совета Федерации, Госдумы и послов иностранных государств в России. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на администрацию региона, крупный экспортный форум, отрывшийся на стадионе в Волгограде, объединил представителей 40 стран мира.
Иностранцам показали выставку продукции волгоградских предприятий, в основном производителей продуктов питания. Удивляли гостей самоварами, изделиями народных промыслов, игрушками. А на входе гостей встречала техника - спецмашины и целый самолет.
В коридорах стадиона, где и развернулась выставка волгоградских достижений, участники форума фотографировались друг с другом на память, делали селфи, а кто-то и косметологические процедуры.
Организаторы заявляли, центральной темой форума станет девиз "Вперед на экспорт". На тематических площадках запланировано обсуждение важных тем: механизмов поддержки экспорта, финансовых и кредитных программ, международной онлайн торговли, реальных внешнеторговых кейсов, перспектив экспорта обязательных и медицинским услуг. Участникам предлагается узнать, например, как искать партнеров в Иране и Узбекистане, какая продукция этих государств наиболее востребована, как правильно вести переговоры и заключить выгодный контракт.
"В последнее время делается беспрецедентно много, чтобы создать условия для развития отечественного бизнеса. Среди нацпроектов я бы отдельно выделил проект по поддержке малого и среднего предпринимательства, которому помощь очень нужна. Важно повышение вклада малого и среднего предпринимательства в несырьевой экспорт. Крупный бизнес эти ниши занимает самостоятельно, а предпринимателям нужна поддержка. Мы будем помогать всеми ресурсами на федеральном уровне", - сказал в своей приветственной речи председатель комитета по международным делам Совета Федерации ФС РФ Константин Косачев.
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