Вперед на экспорт: на "Волгоград Арене" иностранцам показали лучшее





Дни международного бизнеса на "Волгоград Арене" сегодня начались с торжественных выступлений представителей Совета Федерации, Госдумы и послов иностранных государств в России. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на администрацию региона, крупный экспортный форум, отрывшийся на стадионе в Волгограде, объединил представителей 40 стран мира.





Иностранцам показали выставку продукции волгоградских предприятий, в основном производителей продуктов питания. Удивляли гостей самоварами, изделиями народных промыслов, игрушками. А на входе гостей встречала техника - спецмашины и целый самолет.





В коридорах стадиона, где и развернулась выставка волгоградских достижений, участники форума фотографировались друг с другом на память, делали селфи, а кто-то и косметологические процедуры.













Организаторы заявляли, центральной темой форума станет девиз "Вперед на экспорт". На тематических площадках запланировано обсуждение важных тем: механизмов поддержки экспорта, финансовых и кредитных программ, международной онлайн торговли, реальных внешнеторговых кейсов, перспектив экспорта обязательных и медицинским услуг. Участникам предлагается узнать, например, как искать партнеров в Иране и Узбекистане, какая продукция этих государств наиболее востребована, как правильно вести переговоры и заключить выгодный контракт.









"В последнее время делается беспрецедентно много, чтобы создать условия для развития отечественного бизнеса. Среди нацпроектов я бы отдельно выделил проект по поддержке малого и среднего предпринимательства, которому помощь очень нужна. Важно повышение вклада малого и среднего предпринимательства в несырьевой экспорт. Крупный бизнес эти ниши занимает самостоятельно, а предпринимателям нужна поддержка. Мы будем помогать всеми ресурсами на федеральном уровне", - сказал в своей приветственной речи председатель комитета по международным делам Совета Федерации ФС РФ Константин Косачев.



