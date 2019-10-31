Главу Центрального района Волгограда уволили за пустыню за храмом Александра Невского











Глава Центрального района Волгограда Владимир Матасов лишился своей должности. В городской администрации ИА «Высота 102» подтвердили факт издания распоряжения главы Волгограда, где присутствует формулировка "с утратой доверия". Однако не стали комментировать, в связи с чем Владимир Матасов потерял доверие. Между тем, из неофициальных источников стало известно, что к работе Матасова в последнее время было немало претензий со стороны руководства города. В частности, администрация Центрального района не предприняла никаких действий по установке общественного туалета в пойме реки Царица около музея «Россия – моя история». Туалетный павильон был закуплен для обслуживания жителей и гостей города во время проведения матчей ЧМ-2018 и планировалось, что им будут пользоваться горожане с детьми, которые проводят досуг на площадках около музея. Однако до сих пор он так и не был подключен к канализации. Кроме того, районные власти не выполнили работы по укладке плитки на дорожках между нижней и верхней террас набережной. Старый асфальт там давно раскрошился, однако из-за недостаточной ширины дорожек работы по укладке нового проводить там было проблематично. Поэтому было принято решение об обновлении дорожек с помощью тротуарной плитки. Но и этого сделано не было.





Однако главная претензия, сообщил ИА «Высота 102» источник, связана с практически тотальной вырубкой сквера рядом со строящимся храмом Александра Невского. Районные власти допустили, что вместо подготовки площадки для предстоящего благоустройства и обрезки сухих деревьев, сквер превратился в пустыню.



